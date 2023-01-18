«Пока мир думает, государство-террорист убивает». Зеленский выступил на форуме в Давосе

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал союзников ускорить процесс принятия решений по оказанию помощи стране во время войны с Россией. Об этом он заявил, выступая по видеосвязи на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Трагедии опережают жизнь. Тирания опережает демократию. Чтобы начать войну, России потребовалось менее одной секунды. Чтобы ввести за это первые санкции, миру понадобились дни. Время, которое свободный мир тратит на размышления, государство-террорист тратит на убийства…

Мир колебался в 2014 году, когда Россия без колебаний оккупировала Крым. Мир колебался в 2022 году, когда Россия без колебаний сделала войну полномасштабной. Мир не должен колебаться сегодня и никогда больше. Когда зло стремится к реваншу, миру нужны решимость и скорость.

Зеленский отметил, что предоставление Украине ПВО должно опередить новые ракетные обстрелы России, получение Киевом западных танков — вторжение российской бронетехники, а восстановление мира в Украине предотвратит атаку России на другие страны.

Отвечая на вопросы после выступления, украинский лидер заявил, что считает падение вертолета в Броварах следствием войны. «Я считаю — из-за того опыта войны, который есть сегодня у меня и у нашего общества: это не несчастный случай, это война. Война просто не только на поле боя. У войны есть несколько направлений. Нет больше несчастных случаев, все это результат войны», — сказал Зеленский.

О падении вертолета под Киевом

В Броварах под Киевом разбился вертолет. Погибли 14 человек. В их числе глава МВД Украины Денис Монастырский

О падении вертолета под Киевом

В Броварах под Киевом разбился вертолет. Погибли 14 человек. В их числе глава МВД Украины Денис Монастырский