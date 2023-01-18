На восьмерых мобилизованных, уехавших с оружием на такси из ЛНР в Подольск, завели дело о дезертирстве

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Восемь военнослужащих, мобилизованных из Калининградской области, стали фигурантами уголовного дела о дезертирстве с оружием в период вооруженного конфликта (часть 3 статьи 338 УК, наказывается лишением свободы на срок от пяти до 15 лет).

По сведениям «Коммерсанта», главным обвиняемым и предполагаемым организатором побега является младший сержант Евгений Кравченко. Он арестован 235-й гарнизонным военным судом Москвы. Остальные фигуранты — ефрейтор Дмитрий Медведев, матрос Александр Бабенко, рядовые Николай Колмачев, Александр Елисеев, Игорь Медведев, Александр Богаченок и Денис Балахин — находятся под надзором командира войсковой части в военном городке Чехов-4.

Как рассказали следователям сами подозреваемые, их мобилизовали 24 сентября 2022 года, а уже 12 ноября перебросили в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка в самопровозглашенной ЛНР, где заставили строить землянки, не обеспечив провизией и качественной формой. В конце декабря мобилизованным объявили, что их отправляют на передовую, после чего они решили сбежать из лагеря «для сохранения жизни и здоровья».

23 декабря военнослужащие купили еду и гражданскую одежду и заказали два такси до Липецка. Там они переночевали, а затем на попутных микроавтобусах добрались до Подольска. В Подмосковье они добровольно пришли в полицию и сдали имевшиеся при них оружие: четыре автомата и четыре пулемета Калашникова.

Адвокат сержанта Кравченко Евгений Савескул заявил «Коммерсанту», что мобилизованные выбрали Подольск целью своего маршрута спонтанно — подальше от зоны и поближе к Москве. «Конечной целью являлся Калининград, откуда их отправили в зону СВО. Дезертировать никто из них не собирался, но и воевать неподготовленными они не хотели», — сказал защитник.