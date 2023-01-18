«Эта зараза все больше и больше захватывает школы». Володин предложил полностью запретить вейпы

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам парламента подготовить предложения о запрете вейпов, сообщает ТАСС.

Володин заявил на заседании Госдумы, что «речь идет о детях школьного возраста, которые все больше и больше подвержены употреблению вейпов».

Свои предложения должны подготовить комитет по охране здоровья, комитет по вопросам просвещения и комитет по делам молодежи. По данным источника РИА Новости, главы комитетов обсудят этот вопрос 18 января.

Володин поручил вице-спикеру Госдумы Петру Толстому координировать эту работу, сообщает «Интерфакс». «Все-таки, вы у нас отвечаете за работу и координацию комитета по просвещению, все-таки, вся эта зараза все больше и больше захватывает школы», — сказал спикер парламента.

Володин добавил, что нормы, согласно которым регионы могут сами регулировать продажу вейпов, по его мнению, не работают.

В 2020 году в России приняли закон, приравнивающий вейпы и кальяны к табачным изделиям. Их запретили продавать несовершеннолетним, а также использовать в общественных местах.

Ранее партия ЛДПР внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о полном запрете вейпов. В партии говорили, что предложение поддерживают в МВД и Минздраве. Против инициативы выступили в министерстве промышленности и торговли: там заявили, что полный запрет приведет к формированию черного рынка, а бюджет понесет потери.

В декабре 2022 года депутат Госдумы от «Единой России» Султан Хамзаев предложил ввести уголовную ответственность за продажу вейпов детям.