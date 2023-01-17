Путин подписал указ, разрешающий российским компаниям принимать решения без учета мнения совладельцев из «недружественных» стран

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские компании получают возможность до конца 2023 года не учитывать голоса совладельцев из при принятии решений.

Действие указа распространяет на компании, работающие в сфере энергетики, машиностроения и торговли, при выполнении следующих условий:

В отношении их российского совладельца введены санкции;

Доля «недружественных» совладельцев — не более 50%;

Объем выручки группы лиц российской организации за предшествующий год превышает 100 миллиардов рублей.

Ранее источник «Интерфакса», сообщавший о подготовке такое указа, говорил, что он был подготовлен Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП).

В РСПП говорили, что без принятия соответствующих мер российские компании с иностранными совладельцами не смогут в 2023 году утвердить бюджеты и бизнес-планы, принять кадровые решения, изменить состав органов управления, продлить полномочия генеральных директоров и принять решения по множеству иных вопросов.

По оценке РСПП, под действие указа подпадет «около 14» системообразующих российских предприятий с иностранным участием.

После начала российского вторжения в Украину многие иностранные компании ушли из России или объявили о приостановке работы на российском рынке. Одновременно в отношении ряда крупных российских компаний, их руководства и владельцев были введены санкции ЕС и США, к которым присоединились многие другие страны.