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Центральный банк Ирана рассматривает возможность создать вместе с Россией некий токен Персидского региона, чтобы использовать его как платежное средство во внешнеторговых расчетах. Об этом газете «Ведомости» сообщил исполнительный директор Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна Александр Бражников.

По его словам, токен планируют обеспечить золотом, то есть это будет . Предполагается, что токен заработает на базе особой экономической зоны в Астрахани, где с этого года начали принимать грузоперевозки из Ирана.

Факт переговоров о создании стейблкоина подтвердил депутат Госдумы Антон Ткачев, который входит в комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи. Он отметил, что на государственном уровне эту тему будут активно обсуждать только после того, как в России полностью отрегулируют криптовалюты. Он отметил, что полные правила пользования криптовалютой должны появиться в 2023 году.

Центробанк России выступает против того, чтобы криптовалюты использовали как средства расчетов внутри страны, при этом регулятор поддерживает применение криптовалюты в импортно-экспортных сделках.

После полномасштабного вторжения России в Украину власти Евросоюза запретили европейским компаниям оказывать резидентам РФ любые услуги, связанные с криптовалютой.

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