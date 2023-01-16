В России перестали работать мобильные приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan

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На территории России перестали работать мобильные сервисные приложения ряда автопроизводителей, пишут ТАСС и «Прайм» со ссылкой на дилерском центре «Автоспеццентр».

Речь идет о приложениях, которые позволяют, в числе прочего, дистанционно запускать двигатель, отслеживать местоположение автомобиля и контролировать его техническое состояние.

Так, рассказали в дилерском центре, в России не работают приложения Skoda, Kia, Infiniti и Nissan. Производители этих автомобилей, сообщили в «Автоспеццентре», направляли уведомления о предстоящем отключении сервисов.

Также в России недоступно и сервисное приложение Porsche. Рассказали «Прайм» в компании «Автодом», работающей с этим брендом. Приложение отключили еще летом 2022 года, сообщили собеседники агентства, отметив, что дилеров об этом заранее не предупредили.

Кроме того, сказали в «Автодом», с перебоями в работе приложений сталкиваются владельцы Land Rover и Jaguar. «Официальные уведомления от производителей приходили, 2 месяца ведут работы по устранению ошибок», — сообщили представители компании.

После начала российского вторжения в Украину многие иностранные компании ушли с рынка РФ или объявили о прекращении работы на неопределенное время. Среди этих компаний были и автоконцерны, которые или закрыли свои заводы в России, или отдали производство за символическую плату.

Также из-за санкций и переставших работать в РФ платежных систем Visa и MasterCard у россиян возникли трудности с оплатой многих иностранных сервисов, например стриминговых.

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