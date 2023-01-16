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Умерла Джина Лоллобриджида

Источник: La Repubblica

Умерла итальянская актриса Джина Лоллобриджида. Об этом сообщает La Repubblica.

Джина Лоллобриджида, 1960 год
akg-images / Scanpix / LETA

Лоллобриджиде было 95 лет.

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