Севастополь атаковали беспилотники. Власти аннексированного города сообщили о десяти сбитых дронах
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Обновлено. Развозжаев уточнил, что всего были сбиты десять беспилотников.
В Севастополе за сутки сбиты восемь беспилотников, заявили власти аннексированного города.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев написал в телеграме о семи сбитых аппаратах. Судя по его сообщениям, атака дронов продолжалась утром 16 января около часа.
Развожаев отдельно отметил, что дроны были сбиты над морем, и «никакие объекты ни в городе, ни в акватории не пострадали».
В пресс-службе Развожаева позже уточнили, что еще один беспилотник был уничтожен в ночь на 16 января, и таким образом их суммарное число достигло восьми.
С осени украинские беспилотники регулярно атакуют Севастополь. До сих пор о каких-либо крупных разрушениях или жертвах в результате этих атак не сообщалось.