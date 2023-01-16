Путин и Эрдоган обсудили по телефону обмен пленными между Россией и Украиной

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Президент РФ и президент Турции провели телефонный разговор, в ходе которого, сообщает пресс-служба Кремля, был затронут вопрос обмена пленными между Россией и Украиной, «в первую очередь ранеными».

Также, следует из сообщения, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган говорили о создании в Турции регионального газового хаба, реализации зерновой сделки, а также обсудили «вопросы нормализации турецко-сирийских отношений».

Владимир Путин обратил внимание на деструктивную линию киевского режима, сделавшего ставку на интенсификацию боевых действий при поддержке западных спонсоров, наращивающих объемы передаваемых вооружений и военной техники. Примером лицемерной политики Киева стало неприятие предложения прекратить огонь на период православного Рождества.

Эрдоган, говорится в заявлении пресс-службы президента Турции, которое цитирует РБК, заверил Путина в том, что его страна готова к роли посредника для установления «прочного мира» между Россией и Украиной.

В Турцию, в частности, в сентябре были вывезены украинские военные, командовавшие обороной завода «Азовсталь» в Мариуполе. Российская сторона тогда в рамках обмена получила, в числе прочих, «кума Путина» , обвиняемого Киевом в госизмене.

При участии Турции в июле была заключена зерновая сделка, позволившая вывозить украинское зерно из черноморских портов.

В октябре президент РФ Владимир Путин предложил перенаправить топливо, которое ранее поставлялось в ЕС по газопроводу «Северный поток», через Турцию, создав в этой стране газовый хаб.

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