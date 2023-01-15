В Белгородской области, по данным Baza и РЕН, российский военный взорвал гранату у оружейной комнаты

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Российский военнослужащий взорвал гранату РГД-5 на территории воинской части, расположенной в здании дома культуры в одном из хуторов Белгородской области, сообщает Baza.

Телеканал РЕН утверждает, что 14 января на хуторе Тоненькое в Белгородской области командир взвода, старший сержант, имя которого не сообщается, подорвал гранату. Из-за взрыва в здании дома культуры сдетонировали боеприпасы, которые находились в комнате хранения оружия. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

Baza пишет, что погибли трое военнослужащих, а еще «как минимум десять» пострадали. По данным телеграм-канала «112», погибли трое, еще 16 человек пострадали, а восемь пропали без вести. Официально эта информация не подтверждена.

В экстренных службах сообщили государственным агентствам, что в результате детонации боеприпасов в здании бывшего ДК в Корочанском районе Белгородской области погибли три человека, еще 15 человек пострадали. Из соседних с ДК зданий эвакуировали 15 жителей.

Baza утверждает, что взрыв в части устроил военнослужащий из Свердловской области, а все пострадавшие и погибшие — мобилизованные. «По предварительным данным, военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными», — сообщает издание.

По данным «112», возбуждено уголовное дело, название статьи не уточняется.

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