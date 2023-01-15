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Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает «положительной» динамику, которая сложилась в зоне боевых действий в Украине. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1». Зарубил, задавая вопрос Путину, отметил, что «поступают новости из Соледара».

«Динамика положительная. Все развивается в рамках плана министерства обороны и Генерального штаба. И надеюсь, что наши бойцы еще не один раз порадуют нас своими результатами боевой работы», — сказал Путин.

13 января Минобороны РФ сообщило, что Соледар в Донецкой области взят под контроль российских сил. Украинская сторона заявила, что бои за город продолжаются.

В Минобороны РФ заявили, что в захвате Соледара участвовали российские войска, в том числе ВДВ. При этом в сообщении не упоминались бойцы ЧВК Вагнера, которые, по заявлению ее представителей, участвовали в штурме города. Основатель ЧВК Евгений Пригожин раскритиковал Минобороны, после чего ведомство отметило «мужественные и самоотверженные действия добровольцев штурмовых отрядов ЧВК Вагнера».

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