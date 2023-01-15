Бойца ММА Георгия Гаглоева нашли мертвым в вагоне поезда. Baza пишет, что его задушили подушкой

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Боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев из Беслана найден мертвым в вагоне поезда, следовавшего из Владикавказа в Москву, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в спортивной сфере. Гаглоева обнаружили во время остановки поезда в Ростове-на-Дону.

По информации источника ТАСС, смерть 25-летнего Гаглоева могла носить насильственный характер. Baza сообщила, что, по предварительным данным, Георгия Гаглоева убили, задушив подушкой в вагоне поезда. При этом телеграм-канал «112» утверждает, что смерть Гаглоева не носит криминальный характер — он умер из-за тромбоэмболии легочной артерии.

Источники Baza связали предполагаемое убийство Гаглоева с тем, что он активно искал свою тетю Римму Гаглоеву — известную на Северном Кавказе гадалку, которая пропала в Чечне в феврале 2022 года. Вместе с ней пропал водитель такси, который вез женщину из Грозного в Беслан. После их исчезновения следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более человек.

По информации из открытых источников, Георгий Гаглоев в 2016 году победил на чемпионате Санкт-Петербурга по самбо среди мужчин, в 2018 году стал лучшим дзюдоистом на чемпионате вооруженных сил Петербурга, а в 2020 году выиграл турнир по полноконтактному рукопашному бою «FCF MMA», прошедший в Кисловодске. ТАСС пишет, что Георгий Гаглоев за свою карьеру провел три боя в поп-ММА и во всех потерпел поражения.