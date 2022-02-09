Боец MMA сообщил об исчезновении своей тети в Чечне

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Боец смешанных единоборств Георгий Гаглоев из Беслана заявил, что в Чечне пропала его тетя Римма Гаглоева.

Как сообщил он в инстаграме, вечером 6 февраля Гаглоева прилетела в аэропорт Грозного из Дубая, после чего отправилась на такси в Северную Осетию. В 23:30 она сообщила племяннику по телефону, что едет домой. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

Об исчезновении водителя такси Адама Арсаева, который вез Римму Гаглоеву, сообщили его родственники, пишет ингушское издание «Фортанга». Двоюродный брат пропавшего Ваха Арсаев рассказал, что машину такси нашли возле карьера по добыче гравийного щебня в Сунже в Ингушетии, в 20-30 метрах от автозаправочной станции.

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«Двери были открыты, внутри нашли все личные вещи водителя и пассажирки, включая документы, мобильные телефоны и багаж», — рассказал Арсаев. По его словам, полиция приняла заявление родственников о пропаже Адама Арсаева, а также изъяла записи с видеокамер на АЗС, возле которой нашли автомобиль.

Георгий Гаглоев рассказал, что 7 февраля появились слухи, что пропавших людей нашли, но эта информация не подтвердилась. Спортсмен попросил главу Чечни Рамзана Кадырова помочь с поисками.

Чечня лидирует среди других регионов Северо-Кавказского федерального округа по числу пропавших без вести людей, пишет . По данным МВД, за девять месяцев 2021 года в Чечне пропали 1659 человек. По этому показателю Чечня занимает третье место по стране после Москвы и Московской области.

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