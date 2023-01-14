Россия второй раз за день обстреляла Украину. В Днепре ракета попала в многоквартирный дом

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Украинская территория второй раз за день подверглась ракетному обстрелу, сообщили украинские СМИ и власти страны.

В Днепре ракета попала в многоквартирный дом, сообщил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, из-под завалов удалось спасти 15 человек. Сколько человек под ними еще остаются, неизвестно.

Обновлено. Предварительно, в Днепре погибли пять человек, еще 27 человек ранены (в том числе шесть детей), сообщил глава администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко. Мэр Днепра Борис Филатов заявил, что в результате обстрела был обесточен целый район.

В Харькове большая часть районов в результате обстрела осталась без света, сообщили корреспонденты «Суспільного». Глава областной администрации Олег Синегубов заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры.

В Львовской области ракета также попала в объект критической инфраструктуры. Местные власти предупредили о возможных перебоях с электричеством и водой.

Власти Киева и Киевской области сообщили о работе ПВО.

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Россия дважды за день обстреляла Украину. В Днепре ракета попала в многоквартирный дом. Главное

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Россия дважды за день обстреляла Украину. В Днепре ракета попала в многоквартирный дом. Главное