В Бердянске взорвали автомобиль главы оккупационной администрации района

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В городе Бердянск подорван автомобиль главы назначенной Россией администрации Бердянского района Алексея Кичигина. Об этом сообщает представитель оккупационных властей Запорожской области Владимир Рогов.

Кичигин в результате инцидента не пострадал, так как «вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля». О других пострадавших также не сообщается.

Рогов оценил силу взрыва в килограмм в тротиловом эквиваленте. Он назвал произошедшее «терактом» и обвинил в случившемся украинские спецслужбы.

Представители Украины инцидент не комментировали.

На контролируемых российскими военными территориях Украины ранее уже неоднократно происходили взрывы автомобилей, принадлежащих представителям назначенных РФ властей. Наиболее высокопоставленным чиновником, погибшим из-за такого взрыва, стал генпрокурор самопровозглашенной ЛНР Сергей Горенко.

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