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В Пензенской области зарегистрировали первый случай заболевания подвариантом штамма омикрон XBB.1.5, который получил название «кракен». Об этом, как сообщает «Интерфакс», заявили в Роспотребнадзоре.

Первый случай зарегистрировали в рамках мониторинга данных секвенирования геномов SARS-CoV-2, рассказали в ведомстве. Там отметили, что в России много разновидностей штамма омикрон, но доминирующей остается линия ВА.5.

«Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма омикрон — кракен — вводить не планируется», — заявили в Роспотребнадзоре.

«Кракен», как пишет «Интерфакс», характеризуется высокой заразностью, однако течение заболевания оценивается как легкое. Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что подвариант XBB.1.5, предположительно, может спровоцировать рост заболевания ковидом. «Основываясь на своих генетических характеристиках и оценках ранних темпов роста, XBB.1.5 может способствовать увеличению заболеваемости», — заявили в начале января в ВОЗ, основываясь на данных, полученных в основном из США.

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