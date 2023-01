Умер один из величайших гитаристов мира Джефф Бек

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Британский гитарист-виртуоз Джефф Бек умер в возрасте 78 лет, сообщила его семья в твиттере.

«После неожиданного заражения бактериальным менингитом он вчера (10 января) мирно ушел из жизни. Его семья просит приватности, пока они переживают эту огромную потерю», — сказано в заявлении семьи, распространенном вечером 11 января.

Ebet Roberts / Redferns / Getty Images

Джефф Бек — один из выдающихся гитаристов в истории по версии журналов Rolling Stone и Classic Rock. Он оказал значительное влияние на развитие хеви-метала и джаз-рока.

В 1965 году Джефф Бек заменил Эрика Клэптона в группе The Yardbirds, но через два года ушел оттуда. Он основал The Jeff Beck Group, в которую вошли певец Род Стюарт и бас-гитарист Ронни Вуд (ныне — The Rolling Stones). Бек записал несколько альбомов, ставших платиновыми.

Джефф Бек семь раз получал премию «Грэмми», его дважды — в 1992 и 2009 годах — включали в Зал славы рок-н-ролла.