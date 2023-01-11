Суд в Москве заочно арестовал бизнесмена Бориса Зимина по обвинению в мошенничестве

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Тверской суд Москвы заочно арестовал предпринимателя и мецената , которому ранее предъявили обвинение в крупном мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК, наказывается лишением свободы на срок до десяти лет).

Как сообщалось, бизнесмена подозревают в совершении сделки по отчуждению простых акций компании BelkaCar Ltd. Сумма ущерба по этому делу якобы составляет четыре миллиарда рублей.

Сам Зимин назвал свое уголовное преследование политическим.

9 января стало известно, что бизнесмен объявлен в международный розыск. Он уже много лет не живет в России. В сентябре 2022 года Минюст РФ объявил Зимина «иностранным агентом».

Борис Зимин — сын основателя компании «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») и фонда «Династия» (учредитель премии «Просветитель») Дмитрия Зимина. В 2016 году Борис и Дмитрий Зимины основали некоммерческую организацию Zimin Foundation, которая занимается поддержкой науки и образования. Борис Зимин также является учредителем премии «Редколлегия» для поддержки независимой журналистики в России.