Поврежденный «Союз МС-22» вернут с орбиты на Землю без экипажа. Космонавтов вернут на корабле, запуск которого состоится на месяц раньше срока

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

«Роскосмос» решил вернуть на Землю пристыкованный к Международной космической станции (МКС) корабль «Союз МС-22», на котором в декабре произошла авария в системе терморегуляции. Об этом госкорпорация сообщила в своем телеграм-канале. Экипажа на борту корабля не будет.

Находящихся на МКС космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Франциско Рубио «Роскосмос» планирует вернуть на корабле «Союз МС-23», запуск которого перенесли с 15 марта на 20 февраля 2023 года.

Ранее на этом корабле планировалось отправить на МКС космонавтов Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта Лорала ОʼХара.

15 декабря 2022 года на корабле «Союз МС-22» произошла разгерметизация внешнего контура радиатора системы терморегулирования. Официальная версия произошедшего — удар метеороида. Пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что диаметр отверстия в радиаторе составил менее миллиметра.

«Союз МС-22» пристыковался к МКС в сентябре 2022 года. Этот полет стал первым в рамках соглашения о перекрестных полетах на МКС, заключенном между Россией и США в 2022-м году.

Экипаж «Союз МС-22» должен был провести на станции полгода. Окончание миссии планировалось на 28 марта. За это время экипаж должен был совершить пять выходов в открытый космос. 15 декабря один из них был отменен по техническим причинам.

Что происходит на МКС

Космонавтка Анна Кикина стала первой россиянкой, отправившейся к МКС на корабле Crew Dragon. Этот полет чуть не сорвался из-за войны в Украине Трудно поверить, но Россия и США еще могут сотрудничать в космосе

Что происходит на МКС

Космонавтка Анна Кикина стала первой россиянкой, отправившейся к МКС на корабле Crew Dragon. Этот полет чуть не сорвался из-за войны в Украине Трудно поверить, но Россия и США еще могут сотрудничать в космосе