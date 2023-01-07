В США задержали шестилетнего мальчика, ранившего учительницу из пистолета

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Полиция города Ньюпорт-Ньюс в американском штате Виргиния задержала шестилетнего ученика начальной школы, который тяжело ранил учительницу из пистолета, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Стрельба в начальной школе произошла днем 6 января, около 14:00 по местному времени (22:00 мск), рассказал на пресс-конференции начальник городской полиции Стив Дрю. По его словам, первоклассник, имя которого не разглашается, один раз выстрелил в учительницу во время ссоры, произошедшей между ними в классе. «Это был не случайный выстрел», — сказал представитель полиции.

Полиция проводит расследование, чтобы установить все обстоятельства случившегося, а также выяснить, где ребенок взял пистолет. Начальник полиции отметил, что другие дети не были вовлечены в произошедшее.

Первоначально сообщалось, что пострадавшая учительница, которой около 30 лет, находится в критическом состоянии. Стив Дрю добавил, что женщина получила ранения, опасные для жизни, но, по последним данным, «есть некоторое улучшение».

По данным местных властей, в школе, в которой учатся около 550 человек, установлены металлоискатели, но не каждый ученик подвергается проверке — детей проверяют наугад, пишет BBC News.

Согласно статистике, посвященной стрельбе из огнестрельного оружия в школах США, как пишет The New York Times, начиная с 1970 года в подобных инцидентах не менее 16 раз участвовали дети, которым меньше 10 лет. Из них в трех случаях, произошедших с 2011 по 2021 год, участвовали шестилетние дети (два таких инцидента признали случайной стрельбой). Известно лишь об одном случае, когда стрельбу устроил пятилетний ребенок, — это произошло в 2013 году в школе в Мемфисе, штат Теннеси.

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