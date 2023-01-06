США: «Одержимость» Пригожина Бахмутом обусловлена его стремлением захватить контроль над соляными и гипсовыми месторождениями

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Власти США считают, что стремление захватить Бахмут, за который уже несколько месяцев идут ожесточенные бои, продиктовано «одержимостью» основателя ЧВК Евгения Пригожина взять под контроль соляные и гипсовые месторождения в Донецкой области. Об этом Reuters сообщил официальный представитель Белого дома, имя которого не называется.

Издание предположило, что речь идет об Артемовском соляном месторождении — крупнейшем в Европе, — расположенном как раз недалеко от Бахмута. Также издание обращает внимание, что в последнее время в районе города Соледар, где находится предприятие по переработке соли «Артемсоль», увеличилась интенсивность боевых действий, в которых непосредственное участие принимают бойцы ЧВК.

Информацию о боях за Соледар также подтвердил Евгений Пригожин: «Да, бойцы ЧВК Вагнер и исключительно бойцы ЧВК Вагнер близки к взятию Соледара», — процитировала слова Пригожина его пресс-служба.

Помимо этого, представитель Белого дома также привел оценку потерь наемников ЧВК Вагнера. По его словам, за время войны были убиты более четырех тысяч бойцов ЧВК, еще около десяти тысяч получили ранения. Более тысячи вагнеровцев погибли за последний месяц только под Бахмутом. Общую численность ЧВК власти США оценивают в 50 тысяч человек.

Город Бахмут (до 2016 года — Артемовск) — важный транспортный узел в Донбассе, выполняющий функцию украинского укрепленного района, который прикрывает пути наступления на Краматорск, Славянск, Северск и Торецк. Со второй половины мая российские войска вели мощные ракетные обстрелы Бахмута, а к августу вышли к одной из окраин города. С конца лета россияне, представленным в основном бойцами ЧВК Вагнера, ведут ожесточенные бои на этом направлении.

В октябре 2022 года США обвинили ЧВК Вагнера в эксплуатации природных ресурсов в ЦАР, Мали, Судане и других странах для финансирования российского вторжения в Украину. Россия эти обвинения отвергала.

Фотографии из Бахмута

Главные события этой войны сейчас происходят под Бахмутом. Масштаб разрушений здесь так велик, что их хорошо видно из космоса Триста шестнадцатый день войны. Фотографии

Фотографии из Бахмута

Главные события этой войны сейчас происходят под Бахмутом. Масштаб разрушений здесь так велик, что их хорошо видно из космоса Триста шестнадцатый день войны. Фотографии