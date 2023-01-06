Лукашенко подписал закон, позволяющий лишать гражданства белорусов, осужденных по «экстремистским» статьям

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Александр Лукашенко подписал поправки к закону «О гражданстве», которые позволят лишать гражданства белорусов, осужденных по «экстремистским» статьям. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента.

Новый закон вступит в силу летом 2023 года. Согласно ему, лишить гражданства можно будет тех, кто проживает за пределами страны, а также был осужден за «экстремистскую деятельность» или «нанесение тяжкого вреда» интересам государства. По данным « », гражданства могут лишить за преступления, предусмотренные .

Кроме того, новый закон также будет распространяться на людей, у которых белорусское гражданство является единственным.

В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно. Среди тех, против кого власти Беларуси уже возбудили такие уголовные дела, трехкратная олимпийская медалистка Александра Герасименя и исполняющий директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.

Следственный комитет Беларуси завел специальный телеграм-канал для публикации фамилий людей, в отношении которых начато специальное производство. Сейчас в списке — 17 человек.