Лукашенко подписал закон, позволяющий лишать гражданства белорусов, осужденных по «экстремистским» статьям
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Александр Лукашенко подписал поправки к закону «О гражданстве», которые позволят лишать гражданства белорусов, осужденных по «экстремистским» статьям. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента.
Новый закон вступит в силу летом 2023 года. Согласно ему, лишить гражданства можно будет тех, кто проживает за пределами страны, а также был осужден за «экстремистскую деятельность» или «нанесение тяжкого вреда» интересам государства. По данным «Медиазоны», гражданства могут лишить за преступления, предусмотренные 55 статьям.
Кроме того, новый закон также будет распространяться на людей, у которых белорусское гражданство является единственным.
В июле 2022 года Александр Лукашенко подписал закон, вводящий в Беларуси институт специального производства. Он позволяет проводить суды заочно. Среди тех, против кого власти Беларуси уже возбудили такие уголовные дела, трехкратная олимпийская медалистка Александра Герасименя и исполняющий директор Фонда спортивной солидарности Александр Опейкин.
Следственный комитет Беларуси завел специальный телеграм-канал для публикации фамилий людей, в отношении которых начато специальное производство. Сейчас в списке — 17 человек.