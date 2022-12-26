Основателей Белорусского фонда спортивной солидарности Александру Герасименю и Александра Опейкина заочно приговорили к 12 годам колонии

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Минский городской суд заочно приговорил основателей оппозиционного Белорусского фонда спортивной солидарности (БФСС) Александру Герасименю и Александра Опейкина к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Зеркало» со ссылкой на правозащитный центр .

Суд признал основателей фонда виновными по статье о , и иным действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности Беларуси.

По версии следствия, Герасименя и Опейкин в августе 2020 года создали Белорусский фонд спортивной солидарности, через который распространяли «заведомо ложные сведения» о президентских выборах, а также призывали международные организации отменить спортивные мероприятия на территории Беларуси.

Следствие настаивает, что этими действиями основатели фонда причинили вред нацбезопасности республики, а также сорвали проведение в Беларуси чемпионата Европы по велосипедному спорту на треке, чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года и чемпионата мира по современному пятиборью 2021 года. Общий материальный ущерб, нанесенный Герасименей и Опейкиным, прокуратура оценила в 853 тысячи белорусских рублей (более 23 миллионов российских рублей).

«Зеркало» обращает внимание, что обвиняемые не присутствовали на судебном заседании, поскольку находятся за границей. Таким образом их приговор стал первым, вынесенным в рамках « ».

По данным издания, суд также конфисковал имущество Александры Герасимени в счет погашения гражданского иска, включая средства на банковских счетах, квартиру, автомобиль, машиноместо и бытовую технику.

В апреле 2021 года белорусские власти объявили в розыск трехкратную олимпийскую медалистку по плаванию Александру Герасименю и исполнительного директора БФСС Александра Опейкина. «Специальное производство» в отношении них началось в конце сентября 2022 года.

В ноябре 2022 года стало известно, что представители БФСС вошли в состав рабочей группы по вопросам «модернизации» спортивных санкций при Верховной Раде Украины. Рабочая группа, в частности, занимается созданием санкционного списка российских и белорусских спортсменов, открыто поддержавших полномасштабное вторжение России в Украину.

Что это за список

Tribuna.com и Верховная Рада составляют список спортсменов из РФ и Беларуси, которые поддерживают войну Основатель издания Дмитрий Навоша объясняет, зачем они это делают — и как это может помочь самим атлетам

Что это за список

Tribuna.com и Верховная Рада составляют список спортсменов из РФ и Беларуси, которые поддерживают войну Основатель издания Дмитрий Навоша объясняет, зачем они это делают — и как это может помочь самим атлетам