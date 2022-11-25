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Верховная Рада подготовит список российских спортсменов, поддержавших войну, для введения санкций против них. Составлением списка занимается издание Tribuna.com

Источник: Дмитрий Навоша

Рабочая группа по спортивным санкциям при Верховной Раде Украины уполномочила редакцию спортивного издания Tribuna.com подготовить список российских спортсменов, публично поддержавших войну России против Украины. Об этом сообщил журналист и основатель Tribuna.com Дмитрий Навоша.

«Спортсмены (а также певцы, артисты и т. д.), которые дают себя использовать тоталитарным режимам — тоже пропагандисты. За это их подыгрывание войне и террору может и должна наступать аналогичная ответственность», — написал Навоша.

О создании рабочей группы по вопросам «модернизации» спортивных санкций при Верховной Раде стало известно 24 ноября. По данным Belsat, в группу вошли украинские чиновники и депутаты, а также представители Белорусского фонда спортивной солидарности. Как сообщил глава этого фонда Александр Опейкин, группа будет добиваться того, чтобы спортсменов, поддерживающих войну, Владимира Путина или Александра Лукашенко, не допускали к международным соревнованиям.

У Tribuna.com есть список из более 50 российских спортсменов, поддержавших войну. В него, в частности, входят Евгений Плющенко, Алина Кабаева и Николай Валуев.

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