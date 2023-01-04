В США впервые казнили осужденную трансгендерную женщину

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В штате Миссури казнили 49-летнюю трансгендерную женщину Эмбер Маклафлин, осужденную за убийство, совершенное в 2003 году. Как отмечает Associated Press, это первая в США казнь трансгендерной персоны.

Заключенной ввели смертельную инъекцию в исправительном центре города Потоси вечером 3 января, после того как власти штата отклонили ее прошение о помиловании. В нем говорилось, что Маклафлин страдала от жестокого обращения в детстве и тяжелой депрессии, которая привела к нескольким неудачным попыткам самоубийства.

Маклафлин осудили за убийство подруги Беверли Гюнтер, с которой она встречалась до трансгендерного перехода. В 2006 году присяжные решили, что Маклафлин (на тот момент Скотт Маклафлин) виновна, но не смогли избрать для нее наказание. В итоге решение о назначении смертной казни вынес судья. Адвокаты пытались оспорить это решение.

Маклафлин начала переход около трех лет назад, находясь в заключении. При этом осужденная не получала гормональную терапию и, как сообщает CNN, не инициировала официальную смену имени. По данным телеканала, ее содержали вместе с заключенными-мужчинами.

В последнем письменном заявлении Маклафлин сообщила, что сожалеет о том, что совершила.

Исполнение приговора Эмбер Маклафлин стало первой смертной казнью в США в 2023 году. По данным Информационного центра по борьбе со смертной казнью, с момента восстановления этой практики в 1970-х годах, в США казнили 1558 человек, 17 из которых были женщинами. При этом в центре заявили, что ранее не было известно о случаях казни осужденных, открыто заявивших о своей трансгендерности.

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