Умер сотрудник РИА ФАН Кирилл Романовский. Он мог быть связан с убийством российских журналистов, поехавших в ЦАР снимать фильм про ЧВК Вагнера

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Умер военный корреспондент РИА ФАН Кирилл Романовский. Об этом в своем телеграм-канале сообщил его друг, автор РИА ФАН Аббас Джума.

Он также опубликовал видео, на котором о смерти Романовского высказывается владелец РИА ФАН и ЧВК Вагнера Евгений Пригожин. «Я только что встретился с Аббасом Джумой, который мне сообщил, что сегодня не стало Кирилла Романовского», — сказал на видео бизнесмен. Он назвал Романовского своим товарищем и «величайшим военкором».

О причинах смерти Романовского Джума и Пригожин не упомянули. Военный корреспондент Александр Коц заявил, что у Романовского была опухоль головного мозга. По словам автора РИА ФАН Анны Долгаревой, опухоль стала последствием ранения. Джума в конце декабря писал со ссылкой на жену Романовского, что тот «плохо восстанавливается» после очередной операции на мозге.

Имя Кирилла Романовского стало известно после убийства в 2018 году российских документалистов Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля, которые поехали в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) снимать документальный фильм про ЧВК Вагнера.

По данным центра «Досье», Романовский передал журналистам контакты некоего фиксера по имени Мартин, который якобы должен был помочь им с организацией съемок в ЦАР. Когда журналисты ехали на встречу с ним, их убили. Центр «Досье» пришел к выводу, что за передвижениями журналистов следили люди, связанные с Пригожиным, и что фиксер Мартин мог быть выдуманным.

Центр «Досье» — об этом убийстве и роли Романовского

«Убийство было преднамеренным и профессионально исполненным» Расследование центра «Досье» к годовщине гибели российских журналистов в ЦАР

Центр «Досье» — об этом убийстве и роли Романовского

«Убийство было преднамеренным и профессионально исполненным» Расследование центра «Досье» к годовщине гибели российских журналистов в ЦАР