Минобороны Великобритании: удар по Макеевке показывает, как непрофессионализм ведет к большим потерям России

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На российской базе в Макеевке в самопровозглашенной ДНР рядом с жилыми помещениями военных, вероятно, хранились боеприпасы, которые сдетонировали при ударе ВСУ и вызвали новые взрывы. Об этом Министерство обороны Великобритании пишет в своем ежедневном обзоре ситуации в Украине.

К таким выводам британское ведомство пришло, проанализировав масштаб разрушений на месте удара. Судя по фотографиям и видео с места атаки, здание ПТУ, где разместили российских военнослужащих, полностью разрушено.

Как отмечается в сводке Минобороны Великобритании, в российской армии еще до нынешней войны происходили инциденты, вызванные небезопасным хранением боеприпасов. Случай в Макеевке подчеркивает, как непрофессионализм способствует высокому уровню потерь с российской стороны, пишет ведомство.

Здание ПТУ находилось всего в 12,5 километров от линии фронта в районе Авдеевки — одного из районов, где идут самые ожесточенные бои, говорится в обзоре.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, поступающую из зоны боевых действий.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар по зданию ПТУ № 19 в Макеевке, где находилась база российских военных. Первыми об атаке и большом числе погибших и раненых сообщили российские и украинские телеграм-каналы. Позже Минобороны РФ и Генштаб ВСУ подтвердили удар. По последним данным российского ведомства, в результате удара погибли 89 российских военнослужащих.

Среди погибших в Макеевке были мобилизованные из Самарской области, сообщили власти российского региона. Активисты движения «Самара против войны» запустили петицию с требованием опубликовать поименный список погибших мобилизованных в Макеевке.

Об ударе по Макеевке

В результате удара по ПТУ в Макеевке погибли не менее 63 российских военных. «Военкоры» утверждают, что все они были мобилизованными. Главное

Об ударе по Макеевке

В результате удара по ПТУ в Макеевке погибли не менее 63 российских военных. «Военкоры» утверждают, что все они были мобилизованными. Главное