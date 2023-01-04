Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года подали иск о сексуальной эксплуатации из-за съемок постельной сцены

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Актеры Леонард Уайтинг и Оливия Хасси, сыгравшие роли Ромео и Джульетты в одноименном фильме 1968 года, подали судебный иск к киностудии Paramount, снявшей картину. Об этом сообщает Variety со ссылкой на агента и адвоката актеров, а также Los Angeles Times со ссылкой на поступившие в суд документы.

Хасси и Уайтинг обвинили Paramount в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних из-за постельной сцены в фильме «Ромео и Джульетта». Они потребовали от студии более 500 миллионов долларов — сумму, сопоставимую с доходом, который она получила с проката «Ромео и Джульетты», пишет People.

На момент съемок Уайтингу было 16 лет, Хасси — 15. В иске они заявили, что режиссер картины Франко Дзеффирелли (умер в 2019 году) убеждал их, что во время съемок постельной сцены на них будет белье телесного цвета. Но в день съемок режиссер заявил, что актерам придется раздеться, иначе «фильм не удастся». В случае отказа они никогда не найдут работу в Голливуде, добавил Дзеффирелли.

Также в иске утверждается, что режиссер показал актерам, как расположены камеры, и заверил, что их обнаженные тела не будут демонстрироваться в фильме. Но в «Ромео и Джульетте» были показаны ягодицы Уайтинга и грудь Хасси. Студия Paramount знала или «должна была знать», что эти кадры были получены незаконно, говорится в иске актеров, который был подан в суд города Санта-Моника в Калифорнии.

«То, что им сказали, и то, что произошло, — это две разные вещи. Они доверяли Франко. <…> Франко был их другом, и, честно говоря, что им оставалось делать в 16 лет? Вариантов не было. #MeToo не было», — сказал Variety менеджер обоих актеров Тони Мариноцци.

В 2019 году в штате Калифорния временно (до 1 января 2023 года) отменили срок давности для подачи заявлений о сексуализированном насилии, пережитом в детстве и подростковом возрасте.

В связи с этой поправкой в суды штата поступили тысячи новых заявлений о сексуализированном насилии, некоторые из них относятся еще к 1940 годам. Обвинения были выставлены в том числе против вокалиста Aerosmith Стивена Тайлера. Они касаются его связи с 16-летней девушкой в 1970-х годах.