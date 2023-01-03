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Советский и российский политический деятель, последний председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов умер 3 января в возрасте 80 лет. Об этом сообщил правозащитник Александр Черкасов.

Смерть Хасбулатова также подтвердили «Коммерсанту» его родственники.

Руслан Хасбулатов на митинге в Урус-Мартане, 18 августа 1994 года Геннадий Хамельянин / ТАСС

Руслан Хасбулатов родился в 1942 году в Грозном. Через два года его семью переселили в Казахстан в рамках депортации чеченцев и ингушей, организованной советской властью. В 1965 году Хасбулатов окончил юридический факультет МГУ. С 1978 года стал преподавателем экономического университета имени Плеханова в Москве.

В марте 1990 года Хасбулатова избрали народным депутатом РСФСР, с октября 1991 года — 11-м по счету и последним в истории председателем Верховного Совета РСФСР.

Хасбулатов сыграл важную роль в провале августовского путча 1991 года, лично написав воззвание «К гражданам России», осуждавшее действия ГКЧП. В октябре 1993 года противостояние Хасбулатова вместе с вице-президентом Александром Руцким против президента РФ Бориса Ельцина привело к конституционному кризису, завершившемуся вооруженными столкновениями в Москве.

С 1994 года Хасбулатов занимал должность заведующего кафедрой мировой экономики в Плехановском университете.