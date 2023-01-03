Режиссер Дмитрий Крымов попал в больницу после пожара в своей квартире в Нью-Йорке

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Режиссер Дмитрий Крымов и его жена Инна пострадали в результате пожара, произошедшего в конце декабря в их квартире в Нью-Йорке, сообщается на странице проекта Krymov Lab NYC.

Причиной возгорания стала неисправность электропроводки. Супругов госпитализировали из-за отравления угарным газом.

«Инна уже выписалась из больницы и находится в Нью-Йорке вместе с сыном Михаилом. Дмитрий все еще в больнице, в процессе восстановления. Хочется выразить огромную сердечную благодарность всем, кто ждет, переживает, пишет близким и предлагает помощь. Мы желаем скорейшего выздоровление семье Крымовых и ждем встречи с нашими зрителями в новом году», — говорится в сообщении.

После 24 февраля 2022 года Дмитрий Крымов уехал в США, чтобы поставить спектакль «Вишневый сад» в театре Wilma в Филадельфии. Накануне американской премьеры режиссер заявил, что пока не намерен возвращаться в Россию. В сентябре журнал «Театр» писал, что московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей Крымова.

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