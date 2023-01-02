Губернатор Брянской области заявил об атаке украинского беспилотника. Еще один дрон сбит под Воронежем, сообщило правительство региона

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника в Климовском районе области. В результате удара был обесточен поселок — какой именно, не уточняется.

«Сегодня утром украинским БПЛА была произведена атака на Климовский район. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы. В результате нанесенного удара поврежден объект энергоснабжения, в поселке отсутствует электричество», — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Позднее губернатор сообщил, что возгорание на объекте было локализовано, а социально значимые здания были подключены к резервной линии энергоснабжения.

Помимо этого, в ночь на 2 января в районе Воронежа был сбит разведывательный беспилотник. Об этом сообщает правительство Воронежской области в своем телеграм-канале.

«Сегодня ночью на подлете к Воронежу был обнаружен и сбит средствами ПВО малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат, запущенный с территории Украины. Жертв и разрушений на земле нет, ситуация под контролем», — говорится в сообщении.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

Власти российских регионов, граничащих с Украиной, регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. В Украине официально это не подтверждают и подчеркивают, что ведут оборонительную войну.

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