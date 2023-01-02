Актер Джереми Реннер попал в больницу из-за несчастного случая. Врачи оценивают его состояние как «критическое, но стабильное»

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Американский актер Джереми Реннер, известный по роли Соколиного глаза в фильмах по вселенной Marvel, пострадал в результате несчастного случая, который произошел при уборке снега. Об этом сообщают Variety и Deadline со ссылкой на представителя актера.

«Мы можем подтвердить, что Джереми находится в критическом, но стабильном состоянии с травмами, полученными в результате несчастного случая во время уборки снега», — сказал представитель актера.

Он добавил, что актер находится в больнице, где «получает отличный уход». Какие травмы получил актер, неизвестно. Что именно с ним произошло, также не сообщается.

Deadline сообщает, что Реннер был доставлен в больницу вертолетом.

Джереми Реннер — двукратный номинант на премию «Оскар» за главную роль в фильме «Повелитель бури» и роль второго плана в «Городе воров». Он также снимался в фильмах «Охотники на ведьм», «Миссия невыполнима: Протокол Фантом» и шести фильмах Marvel. В настоящее время Реннер снимается в сериале «Мэр Кингстауна».

В конце 2022 года на США обрушилась снежная буря, в результате которой погибли более 60 человек — в основном, в автомобильных авариях. Также сообщалось о людях, умерших во время уборки снега в результате несчастных случаев или болезней сердца.

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Снежная буря в США

«Это случается раз в жизни» В США — аномально холодная погода. Погибли не меньше 37 человек