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Центр Чикаго во время снежного шторма. 23 декабря 2022 года Erin Hooley / AP / Scanpix / LETA

В США с 23 декабря — самые сильные морозы за последние несколько десятилетий, а в восточной части страны прошла снежная буря. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул назвала бедствие «случающимся раз в жизни», добавив, что оно войдет в историю, поскольку превзошло по интенсивности, продолжительности и силе ветра бурю 1977 года, когда погибли более 30 человек.

Больше всего пострадал район Великих озер у границы США и Канады. Только за одни сутки в штате Мичиган выпало свыше метра снега, в Нью-Йорке — около 86 сантиметров.

Больше всего от бури пострадал Баффало — скорость ветра там 23 декабря достигала 58 километров в час. На метеостанции в округе Лакаванна в штате Пенсильвания были зафиксированы порывы ветра скоростью более 120 километров в час.

Глава округа Эри (административный центром которого является Буффало) Марк Полонкарц описал снежную бурю так: «Представьте, что в нескольких футах от вашего лица находится листок белой бумаги — и это все, что вы видите на протяжении более чем 24 часов. Вот так выглядело то, что происходило на улице».

Meduza

По словам Марка Полонкарца, в округе Эри около 500 человек оказались заперты в своих машинах. Для их спасения были привлечены экстренные службы и силы Национальной гвардии. Губернатор штата Нью-Йорк сообщила, что к воскресенью, 25 декабря, полиция штата провела более 500 спасательных операций.

CNN пишет, что во время бури погибли 37 человек, 16 из них — в Баффало. Большинство из них погибли в автомобильных авариях.

Мороз и сильный ветер также вызвали повреждение линий электропередач и отключение подстанций, что обернулось массовыми сбоями в электроснабжении на восточном побережье США. Всего, по данным The Washington Post, с отключением энергии столкнулись не менее 1,5 миллиона человек.

Аномальная погода сказалась и на авиаперевозках. Всего за последние дни были отменены более 10 тысяч перелетов. В частности, по данным сайта Flightaware, 23 декабря были отменены почти шесть тысяч авиарейсов, на следующий день — три тысячи. 25-26 декабря в США отменили еще около восьми тысяч внутренних и международных перелетов.

«Это не было Рождество, которого мы хотели, [но] это будет Рождество, которое мы все запомним», — цитирует The Washington Post слова главы округа Эри в Баффало.

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