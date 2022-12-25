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Ресторан Hoaks в городе Гамбурге, штат Нью-Йорк, во время зимнего шторма. 24 декабря 2022 года John Normile / Getty Images

По последним данным, 28 человек погибли в разных штатах США из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных зимним штормом, сообщает NBC News. Смертельные случаи произошли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане.

Зимний шторм «Эллиотт», охвативший США и Канаду, начался 21 декабря. В Национальной метеорологической службе США заявили, что подобные экстремальные явления случаются раз в поколение. Шторм распространился на территорию от Великих озер рядом с Канадой до реки Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. На фоне резкого понижения температуры, снегопадов, сильного ветра и гололеда произошло множество дорожных аварий. Кроме того, сильно пострадали линии электропередачи. 24 декабря в США задержали почти восемь тысяч авиарейсов, еще свыше трех тысяч отменили.

Уэйнфлит в провинции Онтарио в Канаде. 24 декабря 2022 года Carlos Osorio / Reuters / Scanpix / LETA

Буффало, штат Нью-Йорк, США. 24 декабря 2022 года Jalen Wright / EPA / Scanpix / LETA

Озеро Эри в штате Нью-Йорк, США. 24 декабря 2022 года Lindsey DeDario / Reuters / Scanpix / LETA

В нескольких штатах на северо-востоке США без электричества остаются чуть меньше 200 тысяч человек, из них около 100 тысяч — в Мэне, следует из данных сервиса PowerOutage.us. На пике свет отсутствовал у 1,6 миллиона потребителей.

Две коммунальные компании, обслуживающие Нью-Йорк и северо-восток США, призвали клиентов экономить электроэнергию, чтобы не допустить новых отключений. В Техасе из-за резкого снижения температуры министерство энергетики США объявило чрезвычайную ситуацию, чтобы увеличить производство электроэнергии на фоне рекордного спроса.

Линн, штат Айова, США. 23 декабря 2022 года

Уэлс, штат Мэн, США. Полицейский спасает женщину, чей автомобиль сломался во время зимнего шторма. 23 декабря 2022 года Debra Cuddahy / AP / Scanpix / LETA

Луисвилль, штат Кентукки, США. Работник социальной службы доставляет вещи людям, живущим в лагере для бездомных. 23 декабря 2022 года Jon Cherry / Getty Images / AFP / Scanpix / LETA

Из-за зимнего шторма в США снизилась добыча газа. 23 декабря объем добычи сократился на 10% по сравнению с предыдущим днем после того, как трубы газопроводов обледенели из-за морозов. Как указывает Bloomberg, это самый крупный однодневный спад добычи газа в США.

По прогнозу Национальной метеорологической службы США, 25 декабря зимний шторм продолжится, но его сила уменьшится.