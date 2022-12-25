США накрыл зимний шторм. Занесенные снегом и льдом города выглядят очень красиво — но из-за шторма по всей стране отключают электричество и погибли уже больше 20 человек
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По последним данным, 28 человек погибли в разных штатах США из-за неблагоприятных погодных условий, вызванных зимним штормом, сообщает NBC News. Смертельные случаи произошли в Оклахоме, Кентукки, Миссури, Теннесси, Висконсине, Канзасе, Небраске, Огайо, Нью-Йорке, Колорадо и Мичигане.
Зимний шторм «Эллиотт», охвативший США и Канаду, начался 21 декабря. В Национальной метеорологической службе США заявили, что подобные экстремальные явления случаются раз в поколение. Шторм распространился на территорию от Великих озер рядом с Канадой до реки Рио-Гранде вдоль границы с Мексикой. На фоне резкого понижения температуры, снегопадов, сильного ветра и гололеда произошло множество дорожных аварий. Кроме того, сильно пострадали линии электропередачи. 24 декабря в США задержали почти восемь тысяч авиарейсов, еще свыше трех тысяч отменили.
В нескольких штатах на северо-востоке США без электричества остаются чуть меньше 200 тысяч человек, из них около 100 тысяч — в Мэне, следует из данных сервиса PowerOutage.us. На пике свет отсутствовал у 1,6 миллиона потребителей.
Две коммунальные компании, обслуживающие Нью-Йорк и северо-восток США, призвали клиентов экономить электроэнергию, чтобы не допустить новых отключений. В Техасе из-за резкого снижения температуры министерство энергетики США объявило чрезвычайную ситуацию, чтобы увеличить производство электроэнергии на фоне рекордного спроса.
Из-за зимнего шторма в США снизилась добыча газа. 23 декабря объем добычи сократился на 10% по сравнению с предыдущим днем после того, как трубы газопроводов обледенели из-за морозов. Как указывает Bloomberg, это самый крупный однодневный спад добычи газа в США.
По прогнозу Национальной метеорологической службы США, 25 декабря зимний шторм продолжится, но его сила уменьшится.