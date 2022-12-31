В Волгоградской области запретили запускать беспилотники

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В Волгоградской области введен запрет на запуск дронов. Об этом сообщила администрация региона.

Запрет распространяется на все типы квадрокоптеров независимо от их массы.

Власти объяснили свое решение необходимостью «усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности».

Волгоградская область стала уже 11-м регионом России, в которой ввели запрет на использование дронов. Кроме того, в Курской области запускать беспилотники «настоятельно не рекомендуется», а в Калужской перед запуском необходимо получать разрешение от спецслужб.

Запреты на полеты дронов в российских регионах стали вводиться после того, как президент Владимир Путин своим указом объявил режим повышенной готовности в субъектах Центрального и Южного федерального округов. В рамках этого режима главам регионов были даны соответствующие полномочия.

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