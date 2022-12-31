Умер бывший папа римский Бенедикт XVI

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В Ватикане умер папа римский Бенедикт XVI. Об этом говорится в сообщении Святого Престола.

Mario Tama / Getty Images

Бенедикту XVI было 95 лет.

Бенедикт XVI (в миру Йозеф Ратцингер) был избран папой в апреле 2005 года, после смерти Иоанна Павла II. Он стал 265-м папой римским.

Бенедикт XVI отрекся от престола в 2013 году, объяснив это ухудшившимся состоянием здоровья. Это было лишь третьим отречением от престола за всю историю Католической церкви и первым за последние 600 лет.