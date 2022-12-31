У Крымского моста скопилась пробка длиной пять километров

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Протяженность пробки, образовавшейся у Крымского моста со стороны Краснодарского края, превысила пять километров. Об этом, сообщает «Интерфакс», заявили в оперштабе Кубани.

«Пропускная способность пунктов [досмотра] сейчас составляет примерно 190 машин в час. Проезд через мост займет несколько часов», — говорится в пресс-релизе.

Днем 30 декабря сообщалось, что в очереди на проезд по мосту находятся порядка 1,2 тысячи легковых автомобилей, длина пробки достигала почти трех километров.

Перед въездом на мост со стороны Краснодарского края неподалеку от поста ДПС организовали пункт обогрева для водителей и пассажиров. Также местные власти подвозят воду застрявшим у моста.

Движение по Крымскому мосту ограничено после , который произошел в октябре. В Министерстве курортов и туризма Крыма сообщали, что в период праздников будут приняты меры для ускорения досмотра автомобилей, проезжающих мост.