Криштиану Роналду подписал контракт с саудовским клубом «Аль-Наср»

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Португальский нападающий Криштиану Роналду подписал контракт с футбольный клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Об этом сообщила пресс-служба команды в твиттере.

Ранее о переходе футболиста в саудовский клуб сообщали источники телеканала Al Arabiya. По данным СМИ, срок соглашения между Роналду и «Аль-Насром» — два с половиной года, а зарплата спортсмена составит 75 миллионов долларов в год. Испанская газета Marca сообщала, что Роналду будет получать 200 миллионов евро (около 214 миллионов долларов) в год с учетом рекламных контрактов.

В ноябре перед Чемпионатом мира по футболу в Катаре Криштиану Роналду покинул «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию. За неделю до этого футболист резко раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» и внутренние процессы в клубе в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Роналду — один из самых результативных футболистов в истории, неоднократный обладатель «Золотого мяча». На клубном уровне он дважды выступал за «Манчестер Юнайтед»: в начале своей карьеры с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. Португальский нападающий также играл за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».