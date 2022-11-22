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«Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду

Источник: Манчестер Юнайтед

Португальский нападающий Криштиану Роналду покидает «Манчестер Юнайтед» по взаимному согласию, сообщается на сайте английской команды.

«Клуб благодарит его за огромный вклад в течение двух временных периодов на „Олд Траффорд“, в ходе которых он забил 145 голов в 346 матчах, и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем», — говорится в пресс-релизе «МЮ».

На прошлой неделе Криштиану Роналду дал большое интервью журналисту Пирсу Моргану, которое вызвало значительный скандал в околофутбольном мире. В нем футболист, в частности, подверг резкой критике руководство «Манчестер Юнайтед» и внутренние процессы в клубе, заявив, что уровень организации там серьезно отстает от «Реала» и «Ювентуса».

После этого в СМИ появились сообщения о том, что «МЮ» намерен подать в суд на нападающего, а также попросил его не возвращаться на тренировочную базу после чемпионата мира в Катаре, куда Роналду отправился вместе со сборной Португалии.

Криштиану Роналду — один из самых результативных футболистов в истории, неоднократный обладатель «Золотого мяча». На клубном уровне он дважды выступал за «Манчестер Юнайтед»: в начале своей карьеры с 2003 по 2009 год и с 2021 по 2022 год. Также он играл за «Спортинг», «Реал» и «Ювентус».