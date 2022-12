Король Карл даровал рыцарский титул гитаристу Queen Брайану Мэю

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Гитарист группы Queen Брайан Мэй удостоен титула рыцаря-бакалавра Великобритании в рамках традиционного новогодней раздачи титулов монархом. Это первое такое награждение, проведенное Карлом III после восшествия на престол.

На сайте правительства Великобритании отмечается не только музыкальная деятельность Мэя, но и его работа астрофизикам и деятельность, направленная на защиту диких животных.

Брайан Мэй признается одним из лучших гитаристов в истории рок-музыки. Он является автором таких известных хитов Queen как «We Will Rock You», «The Show Must Go On», «I Want It All», «Tie Your Mother Down», «Fat Bottomed Girls». Летом 2022 года Мэй исполнял композицию «God Save the Queen» на 70-летнем юбилее восшествия Елизаветы II на престол.

В последние годы Мэй возобновил научную карьеру, прерванную в молодости из-за музыки. В 2007 году он получил степень по астрофизике в Имперском колледже Лондона.

Мэй в 2005 году был удостоен титула рыцаря-командора Ордена Британской империи. Барабанщик Queen Роджер Тейлор в 2020 году получил звание офицера этого ордена.