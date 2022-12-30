Полиция начала проверку Леонида Парфенова по подозрению в неуведомлении о гражданстве Израиля

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Полиция проводит проверку в отношении Леонида Парфенова из-за того, что он мог не уведомить российские госорганы о наличии гражданства другой страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам источника, Парфенов в 2017 году получил гражданство Израиля.

Сам журналист пока публично инцидент не комментировал.

Парфенов в интервью , вышедшему 28 декабря, сообщил, что уехал из России на следующий день после вторжения российских войск в Украину. По его словам, у него уже были «всякие предупреждения от Роскомнадзора про контент». Он также отметил, что опасался статьи о «фейках» про российскую армию. Сейчас Парфенов находится в Грузии.

В июле уголовное дело о неуведомлении об иностранном гражданстве завели против политика , который до этого заявлял, что не будет уезжать из России. Вскоре Гозмана два раза подряд отправили под административный арест; после этого он покинул страну.

Парфенов — что происходит с Россией / вДудь вДудь