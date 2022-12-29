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Центр по исследованию коррупции и организованной преступности ( ) объявил основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «человеком года» в номинации «организованная преступность и коррупция». Об этом центр сообщил в своем пресс-релизе.

«Евгений Пригожин в этом году стал живым символом самых ужасных явлений России. Грязные деньги, первобытное насилие, цинизм и безнаказанность даже перед лицом российского закона — все производные одобряемой государством коррупции объединяются в его фигуре», — говорится в сообщении OCCRP.

По словам главного редактора и сооснователя OCCRP Дрю Салливана, Пригожин заслужил эту награду своей деятельностью, направленной на «расширение жестокого и коррумпированного влияния России, готовностью грабить для Владимира Путина и карать несогласных».

В отчете центра особое внимание уделяется созданной Пригожиным ЧВК Вагнера, которая «известна кровавым следом, который оставила в зонах конфликтов по всему миру». «Куда бы ни пошли бойцы Вагнера, за ними обязательно последуют нарушения прав человека. От Сирии до Камеруна, от Сомали до Мали их обвиняют в изнасилованиях, грабежах, убийствах и пытках», — говорится в докладе OCCRP.

OCCRP присуждает награду «человек года» в области организованной преступности и коррупции с 2012 года. В 2014-м центр присвоил эту награду президенту России Владимиру Путину, а в 2021-м — Александру Лукашенко.

ЧВК Вагнера участвует в полномасштабной войне в Украине с самого ее начала. Ее наемников, значительную часть из которых составляют бывшие заключенные, обвиняют в многочисленных военных преступлениях.

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