Путин в 2022 году отменил «прямую линию», большую пресс-конференцию и послание Федеральному собранию. Но новогоднее обращение отменять не стал

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Президент России Владимир Путин перед Новым годом выступит с традиционным обращением к россиянам. Это подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По словам Пескова, никаких изменений в формате обращения не планируется. Путин, как и всегда, будет выступать на фоне Кремля.

Песков отметил, что каждое обращение «несет отпечаток года ушедшего и содержит основные фразы и посылы на год начавшийся», и подчеркнул, что «так будет и на этот раз».

Путин в 2022 году, во время войны России с Украиной, отменил многие традиционные форматы своих выступлений. Так, не состоялись его «прямая линия» с жителями РФ, обычно проводившаяся летом, и итоговая пресс-конференция, которая ежегодно проходила в декабре. Помимо этого, президент не обращался с посланием Федеральному собранию (хотя делать это ежегодно его обязывает закон).

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