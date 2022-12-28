Путин подписал закон о бесплатном соцосбслуживании для инвалидов боевых действий

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Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий бесплатное социальное обслуживание для инвалидов боевых действий. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Также бесплатное соцобслуживание отныне смогут получать все участники Великой Отечественной войны и люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» или «Жителю осажденного Севастополя».

Ранее бесплатное соцобслуживание могли получить только лица, пострадавшие в результате ЧС или межнациональных конфликтов, а также несовершеннолетние дети.

После вторжения в Украину Владимир Путин подписал ряд законов, утверждающих различные льготы для участников боевых действий. В частности, все участники войны в Украине получили статус ветеранов боевых действий, дающий право на различные меры социальной поддержки, а также льготы по оплате коммунальных платежей. Военные, получившие награды, а также родственники погибших смогут претендовать на получение бесплатных земельных участков.