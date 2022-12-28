Омский суд назначил офицеру штраф 100 тысяч рублей за избиение подчиненного. Его судили по статье, которая предполагает наказание от 4 до 12 лет колонии

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Омский гарнизонный военный суд назначил штраф в размере 100 тысяч рублей капитану Александру Козину, которого судили за превышение должностных полномочий с применением пытки. Об этом пишет .

«Недовольный тем, что военнослужащий не ответил на вопросы о назначении и характеристиках военной каски, Козин пять раз ударил его в область живота, после чего нанес один удар ладонью по лицу», — сказано в пресс-релизе суда.

Часть 4 статьи 286, по которой судили Козина, предполагает лишение свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права заниматься определенной деятельностью. Суды имеют право назначать более мягкое наказание, чем предусмотрено Уголовным кодексом, но только при наличии исключительных обстоятельств.

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