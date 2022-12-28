ФСБ заявила об убийстве двух «членов террористического сообщества» под Нальчиком. Baza пишет, что они якобы готовили нападение на военкомат

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ФСБ 28 декабря сообщила, что в пригороде Нальчика были убиты двое мужчин, якобы готовивших теракт в городе Чегеме «по заданию украинских спецслужб».

В пресс-релизе погибшие названы ранее судимыми «членами террористического сообщества», которое, как утверждается, до 2021 года существовало в исправительной колонии № 3 Кабардино-Балкарии. После совершения теракта они якобы собирались уехать в Украину, чтобы участвовать в боевых действиях против РФ.

ФСБ утверждает, что при попытке задержания эти люди оказали вооруженное сопротивление. На месте боя якобы была найдена взрывчатка мощностью около двух килограммов в тротиловом эквиваленте, а также автомат Калашникова, пистолет и боеприпасы.

Независимого подтверждения данных из пресс-релиза ФСБ нет.

Об убийстве 26 декабря при задержании двух жителей Кабардино-Балкарии утром 27 декабря сообщила Baza. Согласно этой публикации, погибшие — 40-летний Мурат Шадов и 45-летний Тимур Маршенкулов. Следствие считало, что они планировали напасть в Чегеме на военкомат, сообщила Baza.

ФСБ регулярно сообщает о задержании или убийстве людей, которые якобы связаны с украинскими спецслужбами или Украиной. Так, лишь 26 декабря служба заявила об «уничтожении четырех диверсантов» из Украины в Брянской области и о «ликвидации террористического сообщества», которое переправляло боевиков в Сирию и Украину для ведения боевых действий против РФ.

После российского вторжения в Украину в России было совершено несколько десятков нападений на военкоматы. Чаще всего совершаются попытки поджечь их с помощью зажигательной смеси.

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