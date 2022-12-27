В Подольске семейная пара пенсионеров попыталась поджечь военкомат

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В Подольске семейная пара пенсионеров попыталась поджечь здание военкомата.

Как пишет «Подъем», 70-летний мужчина намочил тряпку в канистре бензина, поджег ее и положил на окно военкомата. В это время его 76-летняя супруга делала видеозапись происходящего.

Супругов задержали проезжавшие мимо полицейские. Возгорание оперативно потушили, в результате инцидента никто не пострадал.

Причины, по которым пенсионеры решили поджечь военкомат, пока не уточняются.

С начала войны в различных регионах России были совершены десятки поджогов военкоматов. Число таких инцидентов значительно увеличилось, после того как в стране была объявлена мобилизация.

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