Президент Сербии приказал привести армию в боевую готовность

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Президент Сербии и главнокомандующий сербской армией Александр Вучич распорядился привести вооруженные силы страны в «наивысшую степень» боевой готовности. Об этом агентству «Танюг» заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич.

Это решение, по словам Вучевича, поднимает страну «на высший уровень готовности к действиям, которые осуществляет сербская армия, сохраняя территориальную целостность и суверенитет Сербии, защищая всех граждан Сербии и предотвращая погром и террор против сербов, где бы они ни жили».

В свою очередь министр внутренних дел Сербии Братислав Гашич сообщил, что все подразделения МВД также приведены в полную боевую готовность. Они перейдут под командование начальника Генштаба и «займут обозначенные оперативным планом позиции», добавил глава ведомства.

Министр обороны Сербии утверждает, что президент страны повысил боевую готовность армии из-за ситуации в Косово и Метохии. Вучевич заявил, что власти частично признанной республики готовятся к нападению на сербов.

По данным сербского издания «Вечерние новости», силы Косово также приведены в боевую готовность.

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Новое обострение между Косово и Сербией произошло в начале декабря, когда полиция частично признанной республики задержала на административной линии между Косовом и Метохией и Центральной Сербией бывшего полицейского, этнического серба Деяна Пантича. Его заподозрили в причастности к нападениям на косовских полицейских. В ответ сербы, проживающие в Северном Косово, перекрыли дороги баррикадами в нескольких населенных пунктах. Власти региона потребовали убрать заграждения.