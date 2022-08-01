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Миротворцы в Косовска-Митровице. 31 июля 2022 года Erkin Keci / Anadolu Agency / ABACAPRESS / ddp images / Vida Press

В Северном Косово, где живут преимущественно сербы, обострилась обстановка из-за планов властей Косово выдавать въезжающим из Сербии временные документы, а также начать процесс замены сербских автомобильных номеров на косовские. В Косово называют эти меры «зеркальными», поскольку Сербия, не признавая косовской государственности, выдает въезжающим с косовскими удостоверениями личности временные документы.

Нововведения должны были вступить в силу с 1 августа. 31 июля местные жители начали блокировать основные дороги в регионе и строить баррикады. Они перекрыли доступ к двум основным КПП, расположенным в населенных пунктах Ярине и Брняк. В городе Косовска-Митровица в течение трех часов звучали сирены, пишет Reuters.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ситуация для косовских сербов «очень сложная» и что в случае конфликта «Сербия победит». «Никогда мы не были в более сложной ситуации, чем сегодня. Приштинский режим пытается использовать ситуацию в мире, новый Зеленский в лице [премьер-министра Косово] Альбина Курти заявляет о борьбе с гегемонизмом», — цитировал его ТАСС днем 31 июля.

Вучич заявил, что власти Косово готовятся начать «акции запрета сербских документов» в полночь, для чего заранее послали на КПП свои спецподразделения. Некоторые российские СМИ интерпретировали слова президента по-своему и публиковали заметки с заголовками вроде «Вучич заявил, что армия Косова планирует в полночь напасть на северную часть Сербии».

Президент Сербии подчеркнул, что хочет «сохранить мир любой ценой», но заявил, что «если посмеют начать преследовать сербов, убивать сербов, Сербия победит». На стороне Сербии выступил МИД РФ, назвав действия Приштины «очередным шагом к изгнанию сербского населения из Косово». «Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косово», — заявили в министерстве.

Вечером в соцсетях распространялись ролики со звуками стрельбы. Полиция Косово, официально закрывшая оба КПП, поздно вечером 31 июля заявила, что стрельба велась в том числе в направлении полицейских, однако «к счастью, никто не пострадал».

В Косовска-Митровице на мосту через реку Ибар, разделяющую сербские и албанские районы города, вечером появились военные из миротворческих сил KFOR под эгидой НАТО. Миссия выпустила официальное заявление о том, что миротворцы наблюдают за «напряженной» ситуацией и готовы вмешаться, если стабильность окажется под угрозой.

Ночью власти Косово заявили, что откладывают нововведения на месяц — при условии снятия баррикад. Этому, как пишет Reuters, предшествовали консультации Приштины с Евросоюзом и США; американский посол в Косово Джеффри Ховеньер заявил, что это он попросил отложить меры, поскольку вокруг них оказалось «много ложной информации и непонимания». Верховный комиссар Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Жозеп Боррель заявил, что приветствует решение и ждет, что баррикады будут «немедленно» убраны.

Утром 1 августа сербское государственное СМИ РТС сообщало, что баррикады остаются на месте, движение через КПП Ярине и Брняк по-прежнему закрыто, а на работающем пункте пропуска в Мердаре людям с сербскими документами дают временные документы.

Похожее обострение из-за автомобильных номеров произошло осенью 2021 года. Тогда косовские полицейские заставляли владельцев машин с сербскими номерами менять их; местные сербы начали блокировать дороги. Как писала тогда , власти Косово также называли свои действия зеркальными, поскольку Сербия требует менять косовские автомобильные номера на своей территории. После нескольких дней противостояния стороны договорились, что водители с обеих сторон будут заклеивать символы своей страны на номере при въезде в другую страну. Представители Белграда и Приштины должны были найти постоянное решение в течение полугода, но этого так и не произошло.

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