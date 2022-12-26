Правительство предложило ввести штрафы до 500 миллионов рублей за утечки персональных данных

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Минцифры РФ доработало законопроект об оборотных штрафах для компаний за утечки персональных данных: их размеры будут составлять от 5 до 500 миллионов рублей, сообщил «Коммерсанту» источник, знакомый с окончательной версией документа.

Собеседник издания уточнил, что штраф по «верхнему потолку» будет предусмотрен, если компания допустила утечку данных повторно с момента вступления закона в силу и нарушила ряд требований регулятора, например попыталась скрыть инцидент.

Размеры штрафов будут рассчитываться в зависимости от суммы выручки компании за календарный год, предшествующий году, в котором был выявлен инцидент. В случае принятия инициатива вступит в силу в сентябре 2023 года.

По данным проекта «Сетевые свободы», 2022 год стал рекордным по количеству утечек персональных данных россиян — исследователи насчитали 60 реальных инцидентов, в том числе в «Сбере», «Госуслугах», «Московской электронной школе», «Ростелекоме», «Билайне», «Яндекс.Еде», СДЭК, «Гемотесте» и других компаниях. Эксперты связывают участившиеся взломы баз данных в том числе с войной в Украине.

В начале декабря Владимир Путин на заседании Совета по правам человека при президенте РФ поддержал идею ввести уголовную ответственность за использование утекших баз данных, а также установить оборотные штрафы для компаний, которые допустили утечки.

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